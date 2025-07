Atlántida se impone; reprograman juegos

El único partido que se pudo disputar fue el de Atlátida contra Colón de J. A. Zaldívar, del que salió victorioso el primero por 3 a 1. Los goles para el triunfo llegaron por intermedio de Víctor Medina, quien marcó en dos ocasiones, y Mauricio Pérez, quien sentenció desde el punto penal. En tanto que para la visita descontó Epifanio García.

Los dos juegos reprogramados son: Gral. Díaz vs Sportivo Limpeño, que se jugará este miércoles en Villa Hayes, a las 15:00; Fulgencio Yegros vs 24 de Setiembre, hoy a las 15:00 en el Luciano Zacarías. Sportivo Iteño vs Silvio Pettirossi están en espera de reprogramación.