Arrancó las semifinales de la Copa Granja El Padrino Fem

El partido de ida estuvo colmado de buen fútbol, muchos goles y emoción en los aficionados que fueron a ver los juegos de semis en el complejo deportivo Golondrinas, ubicado en la Loma Pytá. Kamper´s Fem se impuso con autoridad por 3-0 ante Portugal y en el encuentro de fondo, Sports Zorras Fem superó por 7-3 a Chelsea.

La revancha se estará disputando el próximo jueves para conocer a las finalistas del certamen. Recordemos que está en juego una importante bolsa de premios económicos para las campeonas, las vicecampeonas y el tercer puesto, además de medallas y trofeos para la mejor guardameta y la goleadora.

FÚTBOL MASCULINO

Por otra parte, en la categoría masculina 7 vs. 7 de la Copa Granja El Padrino se encuentra en su última etapa clasificatoria. Este martes se disputará la fecha 13 con los siguientes encuentros:

Barça vs. Brasil Exa DC1; Arpis vs. Boca y Atahualpa vs. 3 de Febrero. El equipo de Tercer Tiempo tiene fecha libre.

Boca, líder de la clasificación. Foto: Gentileza

La clasificación se encuentra de la siguiente manera: Boca 29; Brasil Exa DC1 25; Atahualpa 21; Arpis FC 21; Tercer Tiempo 20; Barça 14 y 3 de Febrero 5.