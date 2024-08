Arrancan los torneos del rugby paraguayo

Por la Primera División se enfrentarán este sábado a las 19:15, Santa Clara vs. Curda en cancha de Santa Clara y Cristo Rey vs. Formosa XV en el Héroes del Curupayty (partido televisado por Tigo Sports). El miércoles 28 de agosto, a las 21:30, cerrarán San José vs. Luque Rugby en cancha de San José.

Por la División Intermedia, el sábado jugarán a las 17:15, Cristo Rey vs. Asunción Rugby en el estadio Héroes del Curupayty y Jabalíes vs. Curda en cancha de Santa Clara. El miércoles 28, a las 20:00, San José vs. Mariano en cancha del equipo santo.

En la categoría Pre Intermedia Metro, las acciones serán el domingo, con Curda vs. Ypané a partir de las 15:00 en cancha del Curda Miraflores; a las 15:15, Fernando de la Mora medirá a Jararás en el Héroes del Curupayty y a las 15:30, Old King enfrentará a Santaní en la cancha de los Jabalíes.

Habrá acción también en el Este del país, con una doble jornada en la cancha del Área 1 este domingo, a las 12:00, Franco enfrentará a Encarnación y desde las 15:30, Área 1 se cruzará ante Monday.

En las categorías menores, la M18 tendrá juegos el sábado y domingo. El sábado los dos juegos serán a las 15:45, Santa Clara recibirá en su cancha al Curda y Cristo Rey será local en el Héroes del Curupayty ante Asunción Rugby; el domingo a las 16:15, San José de local se enfrentará ante Luque.

La M16 tendrá los mismos enfrentamientos en los mismos días y estadios que la M18, a diferencia que el sábado será desde las 14:30 los cruces entre Santa Clara vs. Curda y Cristo Rey vs. Asunción Rugby; el domingo desde las 15:00, San José vs. Luque.

Los chicos de la M13 jugarán íntegramente el domingo, dos duelos mañaneros desde las 9:30: Santa Clara vs Curda en cancha del equipo santo y Cristo Rey vs. Asunción Rugby en el Héroes; por la tarde, a las 15:00, San José vs. Luque en cancha de San José. La M14 saltarán a la cancha 1 hora después de los chicos de la M13.

Por el Torneo M18 Desarrollo, la acción será el domingo en el predio de Área 1; Franco medirá a Encarnación a las 10:30 y Área 1 ante Villarrica desde las 14:00. Tendrá libre esta primera fecha el equipo de Jabalíes.

Por último, el Torneo M16 Integración contará con partidos el sábado entre Curda vs. Formosa XV a las 15:00 en la cancha de Curda Miraflores y el domingo a las 14:00 entre Old King y Jabalíes, en la cancha de Jabalíes.