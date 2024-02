Volver a creer

Siguen sonando ecos de los festejos de la Selección Paraguaya Sub 23, en el Preolímpico de Venezuela, con la consagración y clasificación a los Juegos de París 2024.

La Albirroja que tuvo una acertada decisión por parte de su presidente, Robert Harrison en designar a Elvio Paolorosso como coordinador de juveniles y a Carlos Jara Saguier como DT de la Sub 23, disfrutan de su momento con la consagración.

En diálogo con Urbana al Máximo (106.9 FM), Jara Saguier, entrenador campeón, apuntó: “Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos por el apoyo de todos, sentimos el apoyo de 7.000.000 de personas. Estamos ante un plantel enorme para el fútbol paraguayo”.

El laureado estratega además apuntó: “Estuvimos todos en el mismo barco y todos apoyando. Fuimos el equipo que más corrió y el más regular y si no estábamos bien físicamente no íbamos a aguantar la competencia”.

Con respecto a lo que se viene, el entrenador explicó: “Es momento de festejar, queremos encontrarnos con el cariño de nuestra gente y celebrar como hace tiempo no lo hacíamos, ya luego nos sentaremos a planificar lo que se viene; la competencia es muy importante y los refuerzos (tres mayores de Sub 23) lo veremos más adelante”.

ENTREGA TOTAL. “Yo le dije a los muchachos: Venimos por la gloria, no por la plata, eso luego viene por añadidura. Al conseguir el título se habla de eso. Al inicio todo fue por orgullo, le dije a los jugadores”, apuntó Elvio Paolorosso, coordinador de las selecciones menores en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

El profesional, además, agregó: “Fue todo muy lindo, me emocioné mucho por como los muchachos festejaron y me hicieron parte”, agregando además que “tuve una presencia permanente con el grupo desde el arranque del proyecto y aseguro que la labor de todos fue fantástica; agradecido también con el profesor Garnero (Daniel) que estuvo cerca con los muchachos llevando su apoyo, dirigentes y parte del staff que no hicieron faltar nada y por eso el proyecto fue un gran éxito”. La delegación nacional retorna al país hoy a las 06:00 y se aguarda un recibimiento importante para los campeones continentales, que ahora apuntan a lo que serán los Juegos de París 2024.