Uruguay va sumando a sus elementos

Marcelo Bielsa cuenta ya con varios jugadores reservados para los partidos por las Eliminatorias contra Paraguay y Venezuela. Los jugadores se movilizaron en el gimnasio del Complejo Celeste. Los últimos tres en llegar ayer fueron Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo y Franco Israel.

Los dos primeros vienen de ser campeones con el Sporting de Portugal, tanto de la Liga como de la Copa de Portugal. Antes se habían sumado José María Giménez, Ronald Araujo, Santiago Bueno, Lucas Toreira, Nicolás Marichal y Mathías Olivera.

Si la Celeste vence en Asunción, y días después en Montevideo ante la Vinotinto, conseguirá su a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

“Estoy contento por estar acá en la selección una vez más y feliz por todos los títulos que conseguimos esta temporada. Personalmente no fue una buena temporada, me mataron bastante (las lesiones), pero contento porque me llevo tres títulos en el bolsillo y vengo para acá", dijo a su arribo Ronald Araujo, el defensor del Barcelona.