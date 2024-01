Un homenaje póstumo a Iván Almeida con su hijo en cancha

El partido entre Olimpia y Sol de América, desde las 20:30, será testigo de un momento muy sensible en el estadio Defensores del Chaco: el homenaje póstumo a Iván Almeida con la presencia de su familia. El histórico Éver Hugo, Gilda Romero (padres); sus hijos Matías y Paula. También su esposa Cinthya. Matías es el jugador Sub 19 del Decano y no sería raro que debute en el plantel profesional.

La tempranera partida de Éver Iván Almeida Romero, a causa de una enfermedad congénita, conmovió al contexto futbolístico del Paraguay. Iván, fallecido a los 45 años, en diciembre pasado, se hizo conocido como futbolista, entrenador y comentarista deportivo a nivel local.

Recordemos que Iván Almeida partió en la madrugada del 23 de diciembre y ante tan triste suceso la dirigencia de Tacuary, su último club, solicitó a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) la denominación póstuma para el Apertura 2024.

Éver Iván nació en Asunción el 22 de enero de 1978. En sus inicios como futbolista fue guardameta de Olimpia y Cerro Corá, en este último logró una Copa República. Luego de retirarse, comenzó a trabajar como asistente de su padre, el mítico Éver Hugo Almeida, en la selección de Guatemala, Olimpia, entre otros. Uno de sus mayores logros como asistente técnico, junto a su padre fue llegar a la final de la Copa Libertadores 2013 con Olimpia.

En la última década, inició su carrera como técnico, arrancando el 22 de abril de 2014, cuando fue nombrado en el Olimpia de Itá. En 2020, trabajó como comentarista deportivo, antes de volver a ser asistente de su padre en Sol en 2021. El 3 de mayo de ese año, fue nombrado DT danzarín hasta el 2 de junio. Dirigió a River Plate (2022 y 2023) y a Tacuary, a este en dos etapas, cuando compartió partidos con su hijo Matías (2023), quien integra el plantel de Olimpia con posibilidades de jugar hoy.

Fuente: Última Hora