Santos supera la media maratón

Tras la extensa jornada, que se desarrolló sobre un recorrido toral de 733 kilómetros, de los cuales 438 fueron de especial, Óscar Santos, con el UTV Can Am modelo Maverick T3 llegó al campamento de Al Salamuya , donde vivirá la particular noche de la Etapa Maratón.

¿De qué se trata esta situación del Dakar 2024? Las tripulaciones llegaron a una asistencia, ubicada en Al Rayar, donde los equipos contaban con sólo dos horas para trabajar en los respectivos vehículos, y luego los competidores se dirigían al campamento de Al Salamiya. Allí, pilotos y navegantes ocuparon solos el campamento al que no podían acceder otros miembros de los equipos.

Santos llegó con su vehículo ligero en el puesto 18° en la tercera etapa y ocupa el 17° puesto en la clasificación general entre los UTV en la categoría Challenger.

"¡Acá estamos! Felices de estar acá. Fue una ardua jornada, con muchos cañadones, difícil de transitar. Muy difícil de superar, porque no había lugar para dos vehículos, mucha tierra, mucho tránsito. Hubo que armarse de paciencia. Y ahora se viene esta experiencia de la Etapa Maratón, que nos da más clima de Dakar”, destacó Santos.

La etapa Media Maratón se completará el martes, con la partida desde Al Salamita hacia Al Hofuf, extremo oriente de Arabia Saudita.