Santos se afianza en el Top Ten de los UTV Challenger

Impecable andar del piloto paraguayo Óscar Santos en su primer Rally Dakar, junto al brasileño Lourival Roldán continúan firmes en el décimo lugar de la clasificación general entre los “Challenger”.

La séptima etapa se disputó entre Riad, la capital de Arabia Saudita y Al Duwadimi, sobre un recorrido total de 773 kilómetros, de los cuales 483 fueron de prueba especial.

Santos, a bordo de un UTV Can Am modelo Maverick T3 South Racing, se muestra muy confiado y expresó: “Estoy muy bien. Creo que debería estar más adelante, por cómo se comporta el vehículo, que se manifiesta muy veloz y confiable. Pero le tengo fe a lo que se viene. Me gustan más las etapas con piedras, sobre ríos secos, que sobre la arena. Por eso considero que vamos a poder avanzar, si todo sigue bien, en los próximos días dentro de la clasificación general”.

Al final de la etapa, Santos se sacó una foto para mostrar como quedó, lleno de arena tras una etapa de dunas pero con mucha velocidad.

Santos con el rostro lleno de arena tras superar la séptima etapa del Dakar. Gentileza.

Para mañana la caravana del Dakar recorrerá 678 kilómetros de trayecto con un total de 458 kilómetros de pruebas especiales uniendo las localidades de Al Duwadimi y Hail.