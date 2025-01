Samaniego va a la conquista de Brasil

Tras consagrarse por octava vez campeón nacional de karting en el país y obtener el título de campeón en la categoría Rotax en el campeonato argentino el año pasado, este año va por un nuevo desafío en el kart brasileño.

“En Brasil se habilitó una nueva categoría que es la OK, ahí iremos a pelear las nueve fechas y también, seguramente, buscar un nuevo título sudamericano”, apuntó Samaniego a ÚH.

Brasil es un terreno conocido para Ale, que también carga en el pecho las coronaciones en dos oportunidades de la categoría Rotax Mini (2017 y 2018).

DESAZÓN. Si bien a nivel local el dominio fue absoluto, Samaniego no pudo reivindicarlo en el Sudamericano del año pasado: “Faltó un poco de suerte, no depende solo del piloto, del karting, del motor, en el sudamericano venía liderando y se me rompió una válvula”, relató frustrado Samaniego.

En el nivel local, campeonó en el Apertura y Clausura, aunque con mayor dificultad según su criterio: “La categoría fue complicada porque se sumaron más pilotos y le dio competitividad. Este año de nuevo correré en la categoría Rotax Senior Max en Paraguay ”.