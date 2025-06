Rodrigo Aguirre revela su conversación con Miguel Navarro

El delantero de la Selección Uruguaya, Rodrigo Aguirre, se refirió al gesto de “llorón” que le hizo a Miguel Navarro, defensor de Venezuela, en el duelo entre ambas selecciones hace algunos días por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

“Se picanteó el otro día contra Venezuela. El que se estaba haciendo el picante era el lateral izquierdo (Miguel Navarro). Entonces digo, te ponés a hacerte el picante y después no se te puede decir nada”, dijo Aguirre en contacto con El Espectador de Uruguay.

“Yo creo que adentro de la cancha pasan un montón de esas cosas, que hoy en día todo se ve, pero yo creo que siempre hubo eso de que te puteás con alguno y ya tenés que salir a defender al compañero y ahí te das cuenta que es un partido de fútbol y empezás a decir cualquier cosa, porque todos queremos ganar y no pensás ni siquiera en lo que decís”, agregó.

Vale recordar que Miguel Navarro fue el futbolista que denunció al paraguayo Damián Bobadilla por xenofobia tras un partido entre Sao Paulo y Talleres.

“Capaz que puteás de una manera que no tenés que putear y después te lo sacan de contexto o te cortan solamente la puteada que le hiciste y no sabés el por qué o lo que dijiste. "¿Sabés la cantidad de negro de mierda que me comí? Te imaginas que en todos los partidos iba a salir llorando y diciendo ‘me dijo negro de mierda”, sentenció Aguirre.