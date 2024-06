Miguel Benítez, ex jugador del seleccionado paraguayo y mundialista en Francia 1998, analizó en Fútbol a lo Grande (1080 AM), la actualidad de la Albirroja, que quedó eliminada de manera prematura de la Copa América de Estados Unidos 2024.

“El momento es difícil, nos falta actitud, y perdimos todo lo que teníamos antes, volvimos temprano, teníamos tanta ilusión con los jóvenes valores que quedó en la nada. Ahora hay que replantear todo para pensar en las Eliminatorias porque si no nos vamos al Mundial sería catastrófico”, expuso el ex albirrojo.

Benítez, además, puntualizó: “Todo es muy difícil, los jugadores no se entienden, se notó eso en los goles y faltan muchas cosas. Hay que demostrar de una buena vez autoridad por parte del entrenador (Daniel Garnero), como lo hace Marcelo Bielsa en Uruguay; que desde un primer momento yo expuse que (Bielsa) era el entrenador ideal para Paraguay, por que además de ser un profesional muy preparado y de experiencia, infunde mucho respeto en sus grupos”.

Para el campeón de la Libertadores 2002 “como hincha ya estamos cansados de lo mismo, nuestra Selección no está jugando a nada y de eso ya hace mucho tiempo. Se siguen sumando los fracasos y el prestigio se perdió hace tiempo”.

FRONTAL. Acerca del desempeño del DT, el Peque apuntó: “Pienso que los jugadores que vienen del extranjero deben marcar la diferencia, Y creo que el entrenador quiso experimentar en este torneo y no encontró nada al final de lo que intentó buscar. Y además se nota que no hay un grupo compacto y se ve en la cancha, no se hablan, no se retan”. Añadió que “hubo cosas de esta convocatoria que no se entendieron, por ejemplo, Derlis González no merecía ir a la Selección, y por qué no lo llevaron a Cecilio (Domínguez) que fue goleador del torneo; son injusticias de nuestro fútbol que tienen su consecuencia”.

Apuntando acerca del manejo de la Absoluta, Benítez argumentó: “Normalmente es más fácil que gire la cabeza del DT que de los jugadores, no se va a sacar a 26 futbolistas, pero ahora lo que se tiene que hacer es analizar profundamente, sacudir a las cabezas y tener más actitud, porque eso se nota, no se transmite actitud, y el que no recibe el mensaje se lo saca”. Acerca del rendimiento de Gustavo Gómez, el capitán que perdió el puesto: “Es un tema pendiente para él la Selección, no rindió las veces que jugó; tienen que buscar jugadores que se consoliden y transmitan jerarquía”.

Caniza: “Preocupa el mal momento”

Denis Caniza, cuatro veces mundialista con la Albirroja, analizó acerca del equipo paraguayo: “Perder contra Brasil estaba en los planes, y ojalá sea de enseñanza todo esto, que sirva para despegar, porque no pueden seguir así, debe haber autocrítica, la gente está dolida y preocupa el prolongado mal momento”.

Caniza además refirió: “Si hay que cambiar hombres y sistemas lo deben hacer, no se deben quedar con una idea, primero hay que ser sólidos y de allí buscar la victoria”.