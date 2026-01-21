Paraguay busca su primer triunfo en el Másters de hándbol

El seleccionado paraguayo de hándbol de varones apunta a obtener su primera victoria en el marco del Torneo Internacional Sur y Centro América que se disputa en el Arena SND.

La Albirroja choca con Perú este miércoles 21 de enero, desde las 18.30. Otros juegos por la tercera ronda son: Brasil vs. Chile (15:30) y Argentina vs. Uruguay (20:30).

La competencia sigue el viernes 23 con: Brasil vs. Perú (15:30), Argentina vs. Chile (18:00) y Paraguay vs. Uruguay (20:30). Sábado 24: Uruguay vs. Perú (15:30), Chile vs. Paraguay (18:00), Brasil vs. Argentina (20:30).

En la fecha 1, Paraguay cedió con Brasil 40-18 y en la ronda 2 ante Argentina 45-15. Posiciones: Argentina 4 puntos, Chile 4, Brasil 4, Uruguay 0, Paraguay 0 y Perú 0. Clasifican al Mundial ITF los primeros 4 equipos.