Olimpia Kings debuta en la Liga Sudamericana

Olimpia Kings hace este viernes 3 su estreno en la Liga sudamericana de básquet masculino 2025, de local en la ciudad de Pilar.

El grupo A de la competencia internacional se cumple en el Polideportivo Robert Cabañas de Pilar, y en la fecha 1 los juegos para este viernes son: Jorge Guzmán (Ecuador) vs. Baurú (Brasil, 19:10) y Olimpia Kings (Paraguay) vs. Oberá (Argentina, 21:10). El sábado 4: Olimpia Kings vs. Jorge Guzmán (19:10) y Baurú vs. Overá (21:10). El domingo 5: Olimpia vs. Baurú (19:10) y Overá vs. Jorge Guzmán (21:10).

El Deportivo San José es el otro representante paraguayo y también será anfitrión del Grupo D, en su campo del “León Coundou”. El Santo empezará a jugar desde el 27 de octubre. También se encuentran en su grupo Regatas Corrientes de Argentina, Pinheiros de Brasil y CDC Leones de Chile.