Modric tras la derrota contra el Milan: “Esto no es una crisis”

El capitán del Real Madrid, el croata Luka Modric, rechazó este miércoles admitir que su equipo esté pasando por una crisis, aunque reconoció que el equipo deberá esforzarse por recuperar calidad en el juego, tras sufrir dos derrotas consecutivas, en LaLiga española y la Liga de Campeones.

“Esto no es una crisis. No es una palabra que me guste usar. Estoy aquí desde hace 12 años y no es la primera vez que veo una situación así”, dijo Modric a la agencia croata Hina.

El centrocampista hizo esas declaraciones tras la derrota que sufrió el Real Madrid ante el Milan (1-3) en el partido de la Liga de Campeones disputado la noche del martes, en el estadio Santiago Bernabéu.

Si bien admitió que en ese encuentro, en el que él jugó hasta el minuto 63, reconoció que el equipo madrileño no tuvo su “mejor actuación”, explicó que no le resulta fácil evaluar su rendimiento,

“Hubo momentos en los que jugamos bien, pero no fue nuestra mejor actuación. En general, jugamos mal y el Milan fue mejor”, destacó el veterano futbolista, que a sus 39 años acumula 27 trofeos ganados y 550 partidos jugados con el Real Madrid.

“Nuestra calidad no está presente en este momento. Tenemos que trabajar más duro como equipo, solo así las cosas se vuelven más fáciles. Estoy seguro de que nos recuperaremos”, concluyó Modric.

La derrota de ayer se sumó a la sufrida por el Real Madrid contra el Barcelona (0-4), en el clásico de la liga española disputado el 26 de octubre en estadio Santiago Bernabéu (Barcelona).

El Real Madrid, después de cuatro partidos jugados, tiene seis puntos en la Liga de Campeones, y su próximo encuetro será como visitante contra el Liverpool, el 27 de noviembre. EFE