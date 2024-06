Matean en el COP por cupo a los JJOO

La competencia que arrancó ayer con los duelos preliminares es a eliminación directa, y en la cartelera para hoy, entran en acción dos duplas paraguayas.

Los compromisos son: Paraguay 1 (Michelle Valiente y Giuliana Poletti) vs. la dupla ganadora de Perú 2 y Uruguay 1 (primer juego a las 11:00 y segundo juego a las 17:00), mientras que el dúo Paraguay 2 (Erika Mongelós y Fiorella Núñez vs. ganador de Perú 2 vs. Uruguay 1 (12:00 y 17:00).

De ganar las duplas nacionales se instalarán en semifinales a la espera de las definiciones entre Chile, Ecuador y Argentina.