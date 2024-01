Loeb insiste, Sainz resiste y Brabec se reivindica como favorito para las motos

El francés Sébastien Loeb (Prodrive) insistió, arriesgó y recortó de nuevo tiempo sobre el español Carlos Sainz (Audi), que sin embargo fue lo suficientemente audaz para no perder el ritmo y aguantar las embestidas del galo, que sigue a 20 minutos y 33 segundos del madrileño en la pugna en coches por el Dakar 2024.

Más enconada aún está la lucha por la general de las motos, una categoría que este martes parece haber encontrado a un posible ganador, el estadounidense Ricky Brabec. Tras tres etapas como líder de la general, el californiano se ha reivindicado con una victoria con la que se pone con 7 minutos y 9 segundos sobre el botsuano Ross Branch (Hero), segundo en la tabla.

En el día después de conocer el fallecimiento del español Carles Falcón, el Dakar recuperó el paso tras un pequeño homenaje durante la reunión previa a la novena etapa, en la que el director del rally, David Castera, dijo que todos los pilotos correrían este martes “en su honor”, con tal de recordar al catalán, la víctima número 74 de la prueba.

Apenas pudo empezar la jornada el catarí Nasser Al-Attiyah (Prodrive), que nada más comenzar su tramo cronometrado tuvo que parar y abandonar por segundo día consecutivo por un fallo mecánico y, esta vez sí, retirarse definitivamente del Dakar.

Al-Attiyah se marcha y Loeb se queda solo ante el peligro

El dos veces seguidas campeón de la prueba y cinco veces ganador del Dakar intentó reintegrarse después de romper el motor este pasado lunes con el objetivo de seguir sumando puntos para el W2RC Championship -el mundial de rally raid- y ayudar a Loeb.

Sin embargo, esta segunda avería en su vehículo terminó de colmar los ánimos de Al-Attiyah, que ya viaja de vuelta a su país, ante la estupefacción de Loeb al conocer la noticia y la decepción de Prodrive de contar con fallos consecutivos en uno de sus vehículos durante dos días consecutivos.

Así, el francés Sébastien Loeb no podrá contar con la ayuda del catarí en las tres próximas etapas, las tres últimas del rally, en las que el madrileño Carlos Sainz tendrá al sueco Mattias Ekström (Audi) y el francés Stéphane Peterhansel (Audi) a su lado.

Ya les ha tenido este martes, de hecho, en una jornada en la que los dos compañeros de equipo fueron sus ‘escuderos’, una situación que se podrá ver repetida este miércoles y, sobre todo, este próximo jueves, en la etapa más dura de lo que queda de Dakar, ya que los pilotos conducirán por un terreno lleno de piedras y propicio para los pinchazos.

A pesar de empezar tanto Ekström como Peterhansel por delante, los dos pilotos se esperaron este martes a que pasara el madrileño para ‘escoltarle’ y que no tuviera ningún problema, como así terminó ocurriendo, lo que dificultará la tarea a Loeb.

“Recuperar -el tiempo perdido con Sainz- solo por ritmo será difícil. Carlos es rápido y si no tiene un problema mecánico, de navegación o un pinchazo, por supuesto que será muy difícil”, destacó el galo, algo que también ratificó David Richards, el presidente de Prodrive: “Carlos es muy experto, ha estado haciendo esto por muchos años, pero sería Carlos quien lo tendría que perder ahora”.

Brabec estira su ventaja; los sudamericanos pierden sus opciones

En motos, a pesar de la victoria del francés Adrien van Beveren (Honda), el gran beneficiado de la etapa de este martes fue el estadounidense Ricky Brabec (Honda), que acabó segundo y asestó un golpetazo encima de la mesa a la general, en la que ya saca 7 minutos y 9 segundos sobre el botsuano Ross Branch (Hero).

El americano lideró toda la etapa, pero frenó en el último tramo para no tener que salir primero este miércoles y perder tiempo abriendo pista. Así, van Beveren ganó, pero el gran dominador fue el propio Brabec, que sacó seis minutos y 27 segundos sobre Branch.

Por su parte, el triunfo del francés le permitió sobrepasar en la clasificación al chileno Nacho Cornejo (Honda) -hasta este martes tercero y que ahora es cuarto-, además de estirar la ventaja sobre el argentino Kevin Benavides (KTM) en la lucha por el podio.

Así, los sudamericanos comienzan a decir adiós a sus opciones de llevarse el Touareg a casa, mientras que también se les complica entrar en el podio, tras la irrupción de Van Beveren en la parte alta de la tabla.

En camiones, el neerlandés Gert Huzink (Jongbloed Dakar Team) alcanzó la victoria al quedar por delante del checo Martin Macik (MM Technology), que sigue liderando la general con casi dos horas de ventaja sobre el checo Álex Loprais (Instaforex Loprais).

Por su parte, el argentino Nicolás Cavigliasso (Taurus) consiguió el triunfo en Challenger, en una etapa en la que la española Cristina Gutiérrez (Red Bull), segunda en la general, acabó cuarta a apenas 7 minutos y 30 segundos y recortó seis minutos sobre el actual líder Mitchell Guthrie (Taurus), que le saca 28 minutos y 35 segundos.

Esta novena etapa recorrió un total de 639 kilómetros, 417 kilómetros de ellos cronometrados, entre las ciudades de Ha’il y Al Ula, desde donde los pilotos tomarán la salida de la próxima etapa, de 612 km, este próximo miércoles, en la antepenúltima jornada del Dakar 2024.

La etapa, que volverá a Al Ula, tendrá muy en cuenta la estrategia, puesto que el jueves será muy importante no abrir pista para no encontrarse con grandes piedras y poder salir por detrás con el objetivo de que esas rocas de mayor tamaño ya estén en los laterales y no en el camino de los coches en medio de la carretera. EFE