La nómina de Chile para la Copa América

El seleccionador de Chile, el argentino Ricardo Gareca, anunció este jueves la nómina de 26 jugadores con la cual enfrentará la Copa América en Estados Unidos, que comienza el jueves 20, en la que incluyó a dos jugadores del medio local, Nicolás Fernández y Esteban Pavez.

La lista tuvo como únicas novedades con respecto a la presentada para el último amistoso disputado ante Paraguay, el pasado martes, el lateral Fernández de Audax Italiano en sustitución de Felipe Loyola de Huachipato, y sumó al mediocampista Pavez, capitán de Colo Colo, que estaba entre los 55 reservados con anterioridad.

Ambos futbolistas ya habían sido citados por Gareca en marzo pasado y jugaron algunos minutos en los partidos ante Albania y Francia disputados en Europa.

Loyola sufrió una lesión en su tobillo izquierdo durante el duelo ante los guaraníes y sus tiempos de recuperación no le permiten viajar a la Copa América, informaron desde La Roja este jueves.

El entrenador argentino había adelantado su criterio en el caso de Fernández, tras conocer la seriedad de la lesión de Loyola: “Somos de preferir especialistas en cada posición. Lo llevamos a la gira (Europa) y quedamos muy satisfechos con él”, confesó en la conferencia de prensa tras el duelo ante Paraguay.

En esa nómina original del último duelo, que en principio era de 24, ya había incluido al defensor Benjamín Kuscevic del Fortaleza brasileño debido a que los centrales Paulo Díaz y Guillermo Maripán llegaron con molestias físicas y se les otorgó tiempo para su recuperación.

Gareca no había sido preciso sobre la cantidad de jugadores que llevaría a la Copa América, en la que Chile integra el grupo A junto a Perú, ante quien debutará el vienres 21, el actual campeón Argentina y Canadá.

“Nosotros somos de que todo lo que cuesta construir no me gusta desarmarlo”, afirmó el técnico de La Roja quien mantuvo la línea en sus citaciones a lo ya visto en la gira por Europa en la que llamó a Erik Pulgar y Diego Valdés, pero no pudieron asistir por lesiones.

Del amistoso ante los guaraníes también habían quedado con problemas físicos los guardametas Claudio Bravo y Gabriel Arias, aunque sin gravedad, mientras que Díaz, Maripán y el volante Darío Osorio ya están recuperados de sus molestias, según informó Gareca.

“Decidimos reservarlos por precaución para que estén listos en la Copa”, había informado previamente.

La nómina de 26 jugadores está compuesta por:

Porteros: Claudio Bravo (Sin equipo), Gabriel Arias (Racing, Argentina) y Brayan Cortés (Colo Colo).

Defensas: Matías Catalán (Talleres de Córdoba, Argentina), Paulo Díaz (River Plate, Argentina), Mauricio Isla (Independiente, Argentina), Igor Lichnovsky (América, México), Guillermo Maripán (Mónaco, Francia), Gabriel Suazo (Toulouse, Francia), Thomas Galdames (Godoy Cruz, Argentina), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, Brasil), Nicolás Fernández (Audax Italiano).

Mediocampistas: Erick Pulgar (Flamengo, Brasil), Marcelino Nuñez (Norwich City, Inglaterra), Rodrigo Echeverría (Huracán, Argentina), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile), César Pérez (Unión La Calera), Darío Osorio (Midtjylland, Dinamarca), Esteban Pavez (Colo Colo).

Delanteros: Alexis Sánchez (Inter de Milán, Italia), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro, Brasil), Diego Valdés (América, México), Benjamín Brereton (Sheffield United, Inglaterra), Víctor Dávila (CSKA Moscú, Rusia), Cristián Zavala (Colo Colo) y Marcos Bolados (Colo Colo). EFE