La afición albirroja celebró la clasificación de Paraguay

La gente celebró la clasificación paraguaya.
Foto: Andrés Catalán - ÚH
La gente celebró la clasificación paraguaya.
Foto: Andrés Catalán - ÚH
La gente celebró la clasificación paraguaya.
Foto: Andrés Catalán - ÚH
La gente celebró la clasificación paraguaya.
Foto: Andrés Catalán - ÚH
La gente celebró la clasificación paraguaya.
Foto: Andrés Catalán - ÚH
La gente celebró la clasificación paraguaya.
Foto: Andrés Catalán - ÚH
La gente celebró la clasificación paraguaya.
Foto: Andrés Catalán - ÚH
La gente celebró la clasificación paraguaya.
Foto: Andrés Catalán - ÚH
La gente celebró la clasificación paraguaya.
Foto: Andrés Catalán - ÚH