Hugo Romero niega posible salida de Felipe Giménez

En las últimas horas tomó fuerza el rumor de una posible salida del entrenador de 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, Felipe Giménez.

Según trascendidos, el entrenador se habría molestado con la directiva por la repentina salida del futbolista Rodrigo Ruíz Díaz, pieza clave en el equipo de Felipe Giménez, y que viajó a Rusia para jugar en el Akhmat Grozny.

Al respecto, el presidente del Gallo Norteño, Hugo Romero, salió al paso y respondió: “Me llamó mucho la atención la información que están tirando en las redes sociales. Son totalmente falsas”, indicó en charla con Urbana al Máximo.

Según Romero, el entrenador Felipe Giménez sigue trabajando de manera normal en la pretemporada del 2 de Mayo. “El profe Felipe Giménez no me manifestó ninguna disconformidad, A mí no me mencionó ninguna incomodidad hasta ahora”, finalizó.