Éber Aquino califica de positivo balance anual

“El Apertura nos gustó mucho más en el rendimiento global, el Apertura fue mucho más limpio. En el Clausura sí tuvimos algunos desajustes, algunos errores que consideramos que fueron importantes”, afirmó Aquino en charla con Fútbol a lo Grande.

Sostuvo que el balance fue positivo, aunque no en la medida que pretendían y que queda mucho por trabajar.

Agregó además que nunca las jugadas son iguales y que solo pueden ser parecidas. Para eso la FIFA califica las jugadas, resaltó.

“Hay las jugadas que son límites entre amarilla y roja, que son las clasificaciones del color de la tarjeta que uno puede exhibir así como las sanciones técnicas. Entonces, es difícil encontrarle un solo negro o solo blanco; en las jugadas grises tenemos esas dificultades para definir”. Agregó que desde que se inició en el arbitraje escuchó las críticas hacia la profesión, pero señaló que hay cuestiones donde sí tienen razón los hinchas para enojarse.

“Como arbitraje tratamos a lo mejor no en la medida que pretende la gente, de reconocer cuando hay un error. No podemos estar a la caza de un error y estar desechando un árbitro porque nos quedaríamos sin árbitros en un plantel que es muy corto”, finalizó el ex árbitro.