Gabriel Ávalos: “Las expectativas son las mejores”

El sueño mundialista ya se respira en el CARDE de Ypané. Con la mira puesta en la cita máxima, Gabriel Ávalos suma movilizaciones con la Selección Paraguaya bajo un clima de enorme expectativa y compromiso.

El delantero no ocultó su orgullo por vestir nuevamente la camiseta de la Albirroja en un momento tan crucial, justo en los días previos a que se dé a conocer la lista definitiva de convocados.

“Muy feliz, muy contento de estar nuevamente en la Selección. Siempre es un privilegio representar a nuestro país”, afirmó con firmeza el atacante.

El futbolista de Independiente de Argentina asumió un rol de absoluta entrega de cara al certamen internacional, remarcando su predisposición para acoplarse a las necesidades del estratega nacional, Gustavo Alfaro. “Tratar de sumar desde donde me toque para que podamos conseguir los resultados que todos queremos”, destacó.

Ávalos no escatimó en elogios para el grupo de trabajo que lidera el barco paraguayo, asegurando que el ambiente es inmejorable para encarar el debut contra Estados Unidos, el próximo 12 de junio.

“Las expectativas son las mejores. Tenemos un gran cuerpo técnico”, valoró el delantero, sentenciando con una frase que resume el sentir de millones de compatriotas: “Estamos con mucha fe e ilusión de lo que podamos hacer en el mundial”.