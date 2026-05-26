26 may. 2026

Gabriel Ávalos: “Las expectativas son las mejores”

El delantero Gabriel Ávalos participó de la movilización colectiva de la Albirroja en Ypané, de cara al Mundial que comienza en dos semanas.

Mayo 26, 2026 05:07 p. m. • 
Por Redacción D10
GA.jpeg

Gabriel Ávalos cumplirá su sueño de jugar un Mundial.

FOTO: DANIEL DUARTE.

El sueño mundialista ya se respira en el CARDE de Ypané. Con la mira puesta en la cita máxima, Gabriel Ávalos suma movilizaciones con la Selección Paraguaya bajo un clima de enorme expectativa y compromiso.

El delantero no ocultó su orgullo por vestir nuevamente la camiseta de la Albirroja en un momento tan crucial, justo en los días previos a que se dé a conocer la lista definitiva de convocados.

“Muy feliz, muy contento de estar nuevamente en la Selección. Siempre es un privilegio representar a nuestro país”, afirmó con firmeza el atacante.

El futbolista de Independiente de Argentina asumió un rol de absoluta entrega de cara al certamen internacional, remarcando su predisposición para acoplarse a las necesidades del estratega nacional, Gustavo Alfaro. “Tratar de sumar desde donde me toque para que podamos conseguir los resultados que todos queremos”, destacó.

Ávalos no escatimó en elogios para el grupo de trabajo que lidera el barco paraguayo, asegurando que el ambiente es inmejorable para encarar el debut contra Estados Unidos, el próximo 12 de junio.

“Las expectativas son las mejores. Tenemos un gran cuerpo técnico”, valoró el delantero, sentenciando con una frase que resume el sentir de millones de compatriotas: “Estamos con mucha fe e ilusión de lo que podamos hacer en el mundial”.

Albirroja Gabriel Ávalos Mundial
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Nelson Haedo.jpeg
Libertad
Nelson Haedo recibe pedidos especiales de Horacio Cartes
El histórico exdelantero de la Albirroja, Nelson Haedo Valdez fue presentado oficialmente como nuevo DT de Libertad y dejó en claro cuál será la identidad que buscará imprimirle al Gumarelo y, además, reveló los pedidos especiales del presidente honorario del club, Horacio Cartes.
Mayo 26, 2026 04:04 p. m.
 · 
Redacción D10
DSC_2203_67504147.JPG
Selección Paraguaya
Toro Acuña: “Recuperar la identidad fue clave”
VIDEO. Roberto Miguel Acuña, histórico de la Selección Paraguaya, avalado por sus tres Mundiales disputados y 100 compromisos con la Albirroja Absoluta, recibió a Equipo D10 en su domicilio, para analizar lo que se viene en la gran cita de la Copa del Mundo 2026.
Mayo 26, 2026 03:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia kings basquet
Otros Deportes
Los favoritos no fallan en la Liga Nacional de básquet
Olimpia Kings, San José y Colonias Gold ganaron en la ronda 13 de la competencia local.
Mayo 26, 2026 03:49 p. m.
 · 
Redacción D10
estados unidos.webp
Copa del Mundo
Las condiciones meteorológicas extremas podrían afectar el Mundial
El calor, la humedad y las tormentas eléctricas son sinónimos del verano en muchas regiones de Norteamérica y, dentro de unas semanas, también podrían amenazar el Mundial en donde estará presente la Selección Paraguaya de Fútbol.
Mayo 26, 2026 03:43 p. m.
 · 
Redacción D10
cerro porteño futsal
Copa Libertadores
Cerro Porteño avanza en la Copa Libertadores
Cerro Porteño se impuso a Nacional de Uruguay por 2-1 y clasificó a los cuartos de final de la competencia continental.
Mayo 26, 2026 03:29 p. m.
 · 
Redacción D10
HJQeyQjXwAAvUew.jpeg
Selección Paraguaya
El respaldo de un histórico a Tonny Sanabria
El mundialista Carlos Bonet afirmó que Tonny Sanabria tiene un “derecho adquirido” en la Selección y sería de gran utilidad en el Mundial.
Mayo 26, 2026 01:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más