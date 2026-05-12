12 may. 2026
NBA

Muere Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies

Los Memphis Grizzlies anunciaron este martes el fallecimiento de Brandon Clarke, jugador de esta franquicia de la NBA en sus siete años en la liga, aunque no revelaron los motivos.

Mayo 12, 2026 04:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Brandon Clarke

Fotografía de archivo del 11 de mayo de 2022 que muestra al jugador de baloncesto Brandon Clarke durante un partido de la NBA, en Tennessee (Estados Unidos).

Foto: EFE

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado”, lamentaron en un comunicado los Grizzlies.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento”, agregaron.

La organización no aportó más detalles sobre el fallecimiento del alero, de 29 años, y que en su primer año en la liga fue elegido en el mejor quinteto de novatos.

“Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Brandon Clarke. Brandon fue una luz brillante en nuestra liga, conocido por su increíble atletismo, su espíritu competitivo y su carácter genuino. Su pérdida deja un vacío profundo en la familia de la NBA. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y a toda la organización de los Memphis Grizzlies en este momento de inmenso dolor”, dijo en otro comunicado el comisionado de la liga, Adam Silver.

Seleccionado con la 21ª elección del ‘draft’ en 2019 por los Grizzlies, Clarke pasó toda su carrera en Memphis, con promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes en 309 partidos.

Aunque solo partió como titular en 50 de ellos, destacó como un jugador importante por su aportación desde el banquillo.

En la última temporada regular, en la que los Grizzlies acabaron con el sexto peor balance de la liga, Clarke apenas disputó dos partidos por una grave lesión en la pantorrilla que sufrió en diciembre.

Además, el pasado abril fue arrestado en Arkansas bajo cargos de posesión y tráfico de sustancias controladas. EFE

NBA Memphis Grizzlies Estados Unidos
Redacción D10
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