El Tiburón toma la conducción solense en zona de descenso

Recordemos que la directiva solense despidió a Troadio Duarte, el domingo tras la derrota ante Tacuary y solo horas más tarde presentar de inmediato, mediante sus redes sociales, al sucesor, Roberto El Tiburón Torres.

La llegada de Torres se da después de su extenso período sin actividad en el fútbol de Primera de nuestro país. “Mi último club fue Guaireña, el año pasado, hasta la décima fecha, más o menos (Apertura 2023). Pasó mucho tiempo, pero fue más bien por mi culpa por no llegar a un acuerdo, no aceptar un trabajo que me ofrecían, por diferentes circunstancias”, señaló el entrenador en el programa Día a Día, por Telefuturo.

Consultado sobre los trámites para confirmar el trabajo con el Danzarín aseguró que “mantuve una reunión muy extensa con el presidente, Raúl González, hablamos tres horas y recién ahí hubo esa confirmación. Estoy agradecido con Raúl, con su gente, con su Comisión por depositar su confianza en este momento difícil”. Cabe descartar que Sol se encuentra en la zona de descenso con 1,035 en la última posición y Gral. Caballero 1,077. El DT debuta en el Erico el viernes a las 20:30 ante Nacional.