Eduardo Britos: “No sabía qué me pasó”

Eduardo Britos, el línea (1) en el juego donde Olimpia venció 1-0 a Guaireña FC disputado en el estadio Parque del Guairá, dio su versión sobre lo que pudo haber sido una lesión grave a causa de un pozo en el costado oeste del gramado.

“No sabía qué me pasó en el momento, siempre hacemos una inspección antes y verifico mi sector. Había muchos panes de césped en la zona, pero uno de ellos tapaba el desagüe de agua”, destacó el juez asistente en contacto con FALG.

Britos confirmó que no pasó a más de un susto por lo acontecido. “Por suerte no me lesioné. Corrí de frente al pozo, creo que si lo pisaba de costado iba a ser diferente”.

Britos tendrá nuevamente actividad hoy en el duelo entre Tacuary vs. Trinidense, por la fecha 19.