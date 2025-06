Duerksen valora estar en el podio: “Para romper la yeta”

El piloto paraguayo Joshua Duerksen tuvo un gran sábado en el sprint del Gran Premio de Austria, en la Fórmula 2. El compatriota finalizó en el segundo puesto y vuelve a sumar puntos en la clasificación después de varias jornadas sin hacerlo.

Duerksen valoró esta situación e indicó para ESPN que es “un gran inicio para romper la mala suerte o como diríamos en Paraguay, la yeta”. Al finalizar la carrera dijo que está “realmente muy contento, muy orgulloso de representar a Paraguay”.

"ORGULLOSO DE REPRESENTAR A PARAGUAY"



👏🏻🇵🇾 Las palabras de Duerksen tras ser SEGUNDO en la sprint de Austria



📺 #AustrianGP | Toda la temporada de #F2 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/NAD6kmERXj — SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2025

“Tuvimos muy buen ritmo, aunque no fue suficiente para la punta, pero mucho mejor que el año pasado, especialmente el ritmo de carrera”, destacó. “Las últimas dos vueltas fueron muy complicadas porque ya no tenía DRS. (Roman) Staněkse se me acercaba, pero ya no tenía más gomas”, analizó.

Joshua Duerksen lideró por varios momentos la carrera en el Red Bull Ring, pero su monoplaza no aguantó y terminó cediendo el primer puesto ante Josep Martí.