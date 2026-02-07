Copa Davis: Serie igualada entre Paraguay y Rumania

Dos grandes partidos se llevaron a cabo en el court Central del Club Internacional de Tenis (CIT) “Víctor Manuel Pecci”.

En el primer partido, el número 2 paraguayo Santino Núñez hizo un gran partido, pero terminó cayendo ante el 1 europeo, Radu Turcanu, por 1-6, 6-3 y 6-7 en 2h47min.

Luego entró en acción la raqueta 1 de Paraguay, Adolfo Daniel Vallejo, quien ratificó su gran momento al derrotar por 6-1 y 6-4 al 2 rumano, Gabriel Ghetu.

Vallejo demostró que los títulos recientes logrados en Brasil y Chile no fueron casualidad y mostró toda su clase y categoría jugando un tenis de alto ivel.

De esta forma, la serie está igualada 1-1 al término del primer día de competencia.

Para este sábado la programación inicia a las 16:00 con el juego de dobles entre Vallejo y Martín Vergara vs. Jecan y Pavel. Seguido por Vallejo vs. Turcanu y Núñez vs. Ghetu.

Vale recordar que la entrada es libre y gratuita, agregando al estadio de gradas adicionales por la gran expectativa esta llave en donde el equipo paraguayo vuelve a disputar una serie importante, apuntando a afirmarse en el Grupo 1 Mundial luego de dos décadas de deambular por tres de las categorías 2 y 3 de ascenso.