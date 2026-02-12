Perú, rival confirmado en Copa Davis

En Londres, en la sede de la Federación Internacional de Tenis, se realizó este jueves el sorteo de emparejamientos de la Copa Davis para las series que se disputarán en el mes de septiembre. Paraguay, que vuelve a la élite tras una larga ausencia, tendrá que enfrentarse con Perú (28 del mundo) por un lugar en los Qualifiers.

Los incaicos serán locales y también podrán elegir la superficie sobre la cual se disputarán los partidos a cumplirse entre el 18 y 20 de septiembre de este año.

En cuanto a la estadística, Perú tiene una ventaja de 4-1 sobre Paraguay, siendo el último enfrentamiento en el 2011 por el Grupo II – América con victoria peruana por 3-1 en los duelos disputados en el Club Internacional de Tenis.

La única victoria que registra Paraguay es de 1982 con Víctor Pecci al frente, junto con Francisco González, Oscar Napout y Francisco Arrellaga, quienes consiguieron un ajustado 3-2.