Cerro Porteño aplasta y manda a Guaraní a la Copa Sudamericana

Se despidió con una sonora goleada. Cerro Porteño necesitó solamente 45 minutos para aplastar a Guaraní en La Nueva Olla por la fecha 22 del torneo Clausura 2023 y dejar sin opciones de clasificación a su rival a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

El equipo del argentino Pablo de Muner debía quedarse con los tres puntos para meterse a la fase 2 del máximo certamen continental, pero no hizo pie y fue superado de comienzo y fin en Barrio Obrero, y se deberá conformar con jugar la Copa Sudamericana del 2023.

El lateral Santiago Arzamendia abrió el marcador a los 14 minutos, mientras que el mediocampista Fabrizio Peralta, con un doblete, a los 32 y 34, respectivamente, elevó la diferencia a una distancia casi inconquistable para un equipo disminuido en lo anímico.

En el complemento, el elenco azulgrana siguió martillando contra la portería de Rodrigo Muñoz, pero careció de eficacia para profundizar la herida en el inicio del segundo lapso.

Cecilio Domínguez, casi con el arco en blanco, y Federico Carrizo, con un disparo al travesaño, estuvieron cerca de hacerlo luego de asociaciones colectivas muy resaltantes. No obstante, una pelota aérea posibilitó la cuarta conquista, de Jorge Morel, a 20 minutos del final.

Con este número en el tablero, con un Guaraní sin fuerzas, sin mostrar reacción alguna, finalizó el encuentro en Barrio Obrero en donde el conjunto local recibió el trofeo por el subcampeonato, el cuarto de forma consecutiva, y el trigésimo séptimo de su historia.

El historial: 1914, 1937, 1938, 1942, 1945, 1948, 1951, 1953, 1957, 1958, 1959, 1960, 1964, 1968, 1971, 1976, 1980, 1984, 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2006, 2010 (A), 2010 (C), 2011 (C), 2014 (C), 2015 (C), 2018 (A), 2018(C), 2019 (A), 2022 (A), 2022 (C), 2023 (A) y 2023 (C).