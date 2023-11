Camila Pirelli, inspiración y orgullo del atletismo paraguayo

Una nueva emisión del ciclo Diálogos ÚH 50 Años tuvo una invitada de lujo, se trata de la Pantera Guaraní Camila Pirelli, recientemente nombrada como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo por la BBC.

Precisamente acerca de esta noticia, Cami nos brindó más detalles de cómo fue el nexo y el posterior nombramiento. “Es un logro para todas las mujeres paraguayas y para el país para posicionarse en el mundo”, arrancó diciendo.

Entrando más en detalles, Cami comentó que el primer contacto se dio durante su competencia en los Juegos Panamericanos de Santiago. “Me escribieron al correo pero yo estaba metidísima en los Panamericanos hasta que me mandan un whatsapp y respondo cinco preguntas muy profundas que me pasaron en inglés”, prosiguió.

Una vez conocida la noticia, Camila reconoció que quedó gratamente sorprendida con este reconocimiento. “Muy, muy feliz”, sintetizó.

Camila Pirelli comentó que se encuentra de vacaciones pero que en días más arrancará con su preparación para poder completar la marca que le permita asistir a los Juegos Olímpicos 2024. “Es difícil, pero no imposible. La idea es arrancar en enero, luego febrero y así hasta llegar a la meta y poder ir a París”, reconoció.

SU AMOR AL HEPTATLÓN. Camila Pirelli cuenta que su pasión hacia la disciplina que reúne siete eventos nace gracias a su pasión por los deportes. “Claudio Zúñiga, un entrenador chileno que me descubrió le dijo a mi mamá que yo iba a ser campeona sudamericana y me tuve que mudar a Asunción para dedicarme 100% y a los 10 meses gané una medalla sudamericana 2018", detalló.

VALLAS SU PASIÓN. Camila Pirelli reveló que en el heptatlón tiene una prueba preferida. “Me encanta la prueba de las 100 con vallas, si soy profesor seré en la prueba de los 100 metros con vallas”, indicó.

OPINIÓN ACERCA DEL CASO RENATO. Camila Pirelli dio su opinión acerca del revuelo que se armó con Renato Prono. “Vi su descargo, nadie le puede juzgar y todos cometemos errores. Le comprendo porque estamos tan metidos en nuestra vida que nos olvidamos de la burocracia porque yo ya había asumido de que él estaba retirado”, indicó.

Siguiendo con el tema, Camila hizo saber su descontento. “Lo que me molestó es que se haya divulgado, no se le cuidó al atleta. Le veo bastante fuerte, se que va a salir de esta. Fue no más un escándalo que no era necesario”, finalizó.

EL RETIRO. La posibilidad del retiro ronda la cabeza de Camila Pirelli pero el evento aún no está definido. “Una vez finalizada una competencia de heptatlón y diga ‘más que esto ya no se puede’, allí podría pensar en el retiro, pero por el momento no lo tengo definido”, advirtió.