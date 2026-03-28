28 mar. 2026
Fútbol de Salón

Caaguazú es el campeón en el Nacional de fútbol de salón

El equipo de la ciudad de la madera celebró con su gente su cuarto título a nivel de mayores.

Marzo 28, 2026 06:28 p. m. • 
Por Redacción D10
caaguazu futbol de salon

La celebración fue total en la ciudad de Caaguazú.

Gentileza.

El seleccionado de Caaguazú logró el título de campeón en el Nacional de fútbol de salón, en condición de local y con el apoyo de una multitud.

El equipo de la ciudad de la madera se coronó de manera invicta, al derrotar en la última fecha del cuadrangular final al representativo de Paranaense por el marcador de 4-1. Previamente el equipo caaguaceño había vencido en ronda definitoria a Caacupé por 4-0 y Villa Hayes por 1-0.

El equipo maderero tuvo grandes figuras como Diego Flores, Paulo Rodríguez y Daniel Benítez, que destacaron a lo largo de la competencia que movilizó a un número importante de espectadores.

Caaguazú alcanzó su cuarta corona nacional, tras haber conquistado antes las ediciones de 1981 en la ciudad de Coronel Oviedo, 1998, 2009 y 2026, en condición de local.

Para el entrenador Andrés “Pate” Bogado, significa la quinta consagración como DT, ya que antes fue monarca del equipo de Presidente Franco en cuatro ocasiones.

El historia de campeones lo tiene a Presidente Franco como máximo ganador con 12 consagraciones. Lo sigue Paranaense con 10 títulos al igual que Amambay y en una tercera línea se ubica ahora el representativo de Caaguazú.

La segunda posición en el torneo fue para Villa Hayes, que en la última fecha goleó a Villa Hayes por 4-0.

Fútbol de Salón Nacional de fútbol de salón Caaguazú
Redacción D10
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