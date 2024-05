Yacaré XV con triunfazo en Brasil

El representativo guaraní sumó 4 puntos valiosos pensando en la clasificación a las semifinales de este competitivo certamen que reúne a 7 equipos y donde los 4 primeros avanzaran a la siguiente fase.

En el juego desarrollado la tarde del sábado y disputado en el Estadio Du Cambusano de Jacareí, Estado de San Paulo el quince guaraní se impuso por 10-27, con un parcial al final del primer tiempo de 3-13 por la fecha 11.

Ahora se viene un partido clave para las aspiraciones de la franquicia paraguaya en el estadio “Héroes de Curupayty” en el Parque Olimpico este sábado ante Peñarol de Uruguay.

Yacaré XV fue superior desde el arranque del compromiso, Juan Pérez Rachel llegó al primer try en el minuto 14 desde corta distancia. Primero fue penal, luego line, después maul. Frenado cerca de la línea, el tercera línea usó su potencia para apoyar. Joaquín Lamas aportó la conversión, pocos minutos después de que abriera el marcador con un penal.

Por su parte el experimentado Lucas Tranquez descontó de a tres con un penal sencillo poco después de que, debido al calor, el partido se frenó para que los jugadores se hidrataran.

Lamas mostró mucho más que su juego de pie ya que apenas regresados del entretiempo, se fue debajo de los postes para estirar la diferencia. El ex Puma Ramiro Moyano aprovechó un momento de pelotas que se perdían de parte de ambos equipos, tomó un pase en un buen ángulo para quedar sólo ante Tranquez, a quien esquivó con su enorme capacidad para irse al try que Lamas convirtió para los paraguayos.

Cobras XV tuvo su recuperación finalmente sumando de a cinco muy cerca de la hora de juego cuando el capitán Cleber Días, desde cerca, y poco después de que un ataque profundo de su equipo había generado una tarjeta amarilla a Yacaré XV, llegar al try para el que Joao Amaral aportó la conversión. Sería el único festejo brasilero.

Los otros resultados de la fecha fueron: Dogos XV (Argentina) 15-37 Pampas XV (Argentina) y Peñarol (Uruguay) 35-17 Selknam (Chile), fecha libre le correspondió a American Raptors (Estados Unidos).

La antepenúltima fecha de esta fase de grupos se jugara entre este viernes y sábado, el viernes confrontaran Pampas XV vs. Selknam, mientras que el sábado lo harán Cobras vs. American Raptors y Yacaré vs. Peñarol.

La nueva clasificación del Súper Rugby América quedó de la siguiente manera:

1- Pampas 40

2- Dogos 36

3- Yacaré 28

4- Selknam 22

5- Peñarol 22

6- American Raptors 11

7- Cobras 8