Triunfo de la Albirroja

La victoria de la Albirroja se produjo con anotaciones de Naomi Abigail de León y María Acosta. En los próximos duelos, Paraguay mide a Brasil (viernes 26, 19:30), Argentina (lunes 30, 22:00), Perú (jueves 2 de mayo 17:00) y Colombia (domingo 5 de mayo, en horario a definir).

EL CLÁSICO. La Divisional de fútbol femenino de APF, programó la tercera fecha del torneo Anual, en donde destaca el clásico entre Olimpia y Cerro Porteño, a jugarse el sábado 27 en el Defensores del Chaco desde las 16:30. La organización habilitó 300 entradas para el sector de Albirroja VIP y tienen un costo de G. 30.000.

Otros juegos de la fecha para mañana: Tacuary vs Ameliano y 2 de Mayo vs. Gral. Caballero. Sábado 27: Guaraní vs. Trinidense. Domingo 28: Nacional vs. Luqueño y Sol vs. Libertad.