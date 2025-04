El compromiso se disputará en la ciudad de Montería, y la Albirroja buscará cerrar el Suda con una victoria, ya que previamente había logrado el objetivo de conseguir un cupo a la Copa del Mundo de Catar 2025.

Previamente, se enfrentarán Bolivia vs. Ecuador, para definir al último clasificado. Mañana juegan por el tercer puesto Chile vs. Venezuela y el domingo, la final Brasil vs. Colombia.