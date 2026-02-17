Se alarga la lista de ex jugadores en la mira por esquema narco

El fútbol es noticia y no precisamente por lo deportivo, sino porque se ve salpicado en una investigación paraguaya relacionada con el crimen organizado. Este martes se realizaron una serie de allanamientos para buscar a varios implicados en un supuesto esquema narco.

El operativo de la policía, conocido como Nexus 2, buscaba dar con el paradero de varias personas entre ellas el exportero Víctor Centurión, quien se encuentra prófugo. Dentro de la acción, lograron la detención de Luis Molinas, ex jugador de fútsal. Ambos mencionados son buscados por supuestos vínculos con el narco uruguayo Sebastián Marset.

Con esto, son tres deportistas que en los últimos tiempos caen en la mira de la justicia tras Julio Manzur, que fuera detenido en marzo del 2025, al ser sindicado como financista de un esquema de narcomenudeo.

Según Juan Morel, uno de los policías encargados del operativo, mencionado en la nota del Diario Última Hora, el rol de los futbolistas dentro del esquema delictivo es aprovechar sus viajes al exterior para realizar negocios ilícitos.

