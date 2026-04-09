Santiago Salcedo, con el sueño de Primera, a Tacuary

El aún máximo goleador histórico del fútbol paraguayo, Santiago Salcedo, sigue estirando su leyenda llevando sus goles y sus sueños de Primera al equipo de Tacuary. A sus 44, el originario de Cerro Porteño, se calzará la camiseta de otro club.

Sobre este pase habló Guillermo Vera, presidente de la institución, en el programa Fútbol a lo Grande y expresó su satisfacción por la llegada del ariete.

“Tenía que definir con el profesor Denis. A quién no le gustaría un goleador de la características de Sasá”, expresó en la 1080 AM.

En tanto, Édgar Denis, entrenador del club, contó detalles de las conversaciones y lo que representa la llegada del goleador a la institución del Barrio Jara.

“Estuvimos hablando, lo veníamos hablando y esta vez, justo fue a ver el partido contra sol. En la semana lo volvimos a hablar, lo sentí muy entusiasmado, lo sentí muy bien, lo sentí como el pibe que quiere jugar”, comenzó diciendo Denis.

“Mañana se va a presentar y por un lado es un desafío. Este tipo de jugadores no hay que desaprovechar, porque el gol es el artículo de lujo que uno busca. No es un jugador más, es un jugador de mucha trayectoria, aprovechar su experiencia, sus goles”, subrayó.

Tacuary empató 1-1 con Sol de América en el arranque del torneo de la División Intermedia. En la segunda jornada, el Tacua deberá enfrentar a Resistencia, el domingo 12 de abril desde las 10.00.