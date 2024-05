Rüdiger: “Hemos hecho una gran temporada y queremos acabar en lo más alto”

El alemán Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, aseguró que su equipo, que hace dos semanas conquistó la Liga, ha hecho una “gran temporada” y que la pretensión ahora es “acabar en lo más alto” con el doblete de títulos, si vencen en la final de la Liga de Campeones del próximo 1 de junio al Borussia Dortmund.

El germano recibió este jueves el premio a Jugador Cinco Estrellas Mahou de abril, que le acredita como mejor futbolista del pasado mes.

“Estoy muy feliz. Demuestra que hemos hecho una gran temporada y también a nivel personal demuestra que los aficionados me aceptan y me valoran. Eso es importante. Me siento bien y con confianza en el equipo. Hemos hecho una gran temporada y queremos acabar en lo más alto”, dijo en declaraciones difundidas por la web del Real Madrid.

Rüdiger eligió el penalti que transformó en la tanda del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City como su momento favorito del mes.

“Si pudiera escoger un momento del mes de abril sería el penalti contra el City porque nadie esperaba que yo lanzara el último. El entrenador creyó en mí y estoy feliz de ayudar al equipo. Es mi trabajo y siempre estoy deseando hacerlo”, señaló. EFE

