Paraguay se proyecta al mundo con la candidatura a los Juegos Panamericanos 2031

Larissa Schaerer, Directora General Adjunta de Grandes Eventos Deportivos del Paraguay se referirió a la postulación de Paraguay como anfitrión de los Juegos Panamericanos 2031. “Esperamos escuchar con orgullo: Asunción será la próxima sede”, expresó Schaerer durante una nota televisiva. Cabe mencionar que el veredicto se conocerá el próximo viernes 10 de octubre, y en el seno de la organización reina el optimismo.

Schaerer confesó además que existe un respaldo importante del Gobierno Nacional al deporte, especialmente con la creación de la Ley y el Decreto de Grandes Eventos Deportivos, que permiten proyectar al país a nivel internacional: “Este marco legal es una herramienta clave para atraer grandes competencias y mostrar al mundo lo que Paraguay puede ofrecer”, manifestó.

Compromiso presidencial y salto en infraestructura

Schaerer también valoró el compromiso del presidente de la República: “Nos dijo que será el Presidente que más apoyará el deporte, y lo estamos viviendo a diario”. Por otra parte, destacó que gracias a los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Paraguay ha dado un salto significativo en materia de infraestructura deportiva. “Avanzamos diez años en desarrollo deportivo”, afirmó.

En ese sentido, enfatizó que durante la primera visita técnica de Panam Sports, realizada esta semana para evaluar la candidatura, su presidente Neven Ilic elogió la infraestructura nacional, calificándola como “envidiable”.

Un país que ya es sede de grandes eventos

En los últimos años, Paraguay ha demostrado su capacidad organizativa al albergar eventos deportivos de gran envergadura. Entre ellos se destacan:

* Los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales, que reunieron a cientos de atletas con discapacidad intelectual en un ambiente de inclusión y excelencia.

* El Rally del Paraguay, parte del calendario del World Rally Championship (WRC), que posicionó al país ante los ojos del mundo automovilístico con más de 210.000 visitantes.

* El Ironman Paraguay, que atrajo a atletas de élite y aficionados de toda la región.

* Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que consolidaron aún más la reputación del país como sede confiable y moderna con casi 5000 atletas de 41 países.

Una vida dedicada al deporte

Además de su rol institucional, Larissa Schaerer es una figura emblemática del deporte paraguayo. Nacida en Asunción, comenzó a jugar al tenis a los ocho años y fue parte de la selección nacional que obtuvo el subcampeonato mundial juvenil en 1991. Representó a Paraguay en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, y alcanzó las semifinales del US Open Junior ese mismo año.

Compitió en la Fed Cup, enfrentando a potencias como la Unión Soviética, y logró destacadas actuaciones en el circuito WTA, incluyendo semifinales en la Copa Colsanitas de Bogotá.

Hoy, como madre de atletas y gestora deportiva, lidera uno de los desafíos más ambiciosos del país: convertir a Asunción en sede de los Juegos Panamericanos 2031.