24 sept. 2025

Paraguarí

Gloria Arce, la presidenta bicampeona en Paraguarí
Gloria Arce, presidenta de Cerro Porteño de Costa Segunda, disfruta del bicampeonato en la Liga Regional de Paraguarí.
Septiembre 24, 2025 06:12 p. m.
