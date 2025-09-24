Gloria Arce, la presidenta bicampeona en Paraguarí

Por Ramón Cabrera - Colaborador

El Club Cerro Porteño de Costa Segunda se consagró nuevamente campeón en Primera División de la Liga Regional de Fútbol de Paraguarí tras vencer en la gran final al Sud América en la cancha del Club Cerro León.

La cabeza del equipo azulgrana se llama Gloria Arce, ingeniera comercial de 31 años, quien de esta forma logra su segundo título como presidenta de la institución, ya que en el 2024 también alcanzó el éxito.

En entrevista exclusiva con Última Hora, Gloria expresó que el fútbol lo sintió desde pequeña acompañando a su padre Gregorio Arce, en aquel entonces presidente del mismo club.

Gloria Arce con sus hijas y el trofeo de campeón. Foto: Ramón Cabrera

“El club ha sido privatizado, costó mucho dinero, este campeonato pasa los 1.000 millones de guaraníes”, dijo Arce, quien agregó que este 27 de septiembre, en magna asamblea, entregará la presidencia a otra persona. “Voy a dedicarme a mis hijos, a mi matrimonio”, explicó.

“Gracias por hacer conocer lo que vivimos con el fútbol, también ingresamos a la pre Copa Paraguay, no es solo deseo, es empuje y factor económico, vamos a tratar de encontrar el canal apropiado y volver a campeonar en un futuro”, sentenció.