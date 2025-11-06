Palabras del goleador: “Fue un momento muy lindo”

Por primera vez en su historia, el 2 de Mayo jugará la final de la Copa Paraguay y además se clasificó a la Copa Libertadores 2026. El encargado de anotar el único gol a Guaraní fue Marcelo Acosta y valoró lo acontecido: “Fue un momento muy lindo lo que vivimos como equipo. Como grupo nos merecíamos”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el jugador indicó que “para un equipo del interior, que ascendió hace dos años a la Primera División, lograr estas cosas es importante”.

Marcelo Acosta además destacó al técnico Felipe Giménez: “Cuando llegó nos cambió totalmente la mentalidad de los jugadores y realmente mejoramos muchísimo con él”. El Gallo atravesaba por momentos complicados previo a este DT que no solo mejoró su promedio sino también logró pasar a la final de la Copa Paraguay.

El 2 de Mayo, al estar en la final con el General Caballero JLM, ya aseguró su presencia en la Copa Libertadores 2026. Si bien el boleto es para el campeón, como el Rojo ya descendió no podrá recibirlo en caso de ganar la copa de todos, por lo que este premio pasa automáticamente al otro finalista: el Gallo.