Neymar se lesiona de nuevo y se pierde el clásico

El atacante de 33 años sintió dolores en el muslo durante un entrenamiento que tuvo lugar el jueves y, después de someterse a exámenes, el equipo médico confirmó la lesión en el músculo recto femoral, según un comunicado del club.

El Santos no informó de la gravedad de la lesión, que se produjo en el mismo muslo en el que, el pasado agosto, sufrió un edema que mantuvo al astro de la selección brasileña un par de semanas apartado de las canchas.

Entonces, el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, optó por dejarlo fuera de la convocatoria de la Canarinha y advirtió que, si quiere jugar el Mundial 2026, Neymar deberá estar en un buen estado de forma, al igual que el resto de los jugadores del equipo.

El exjugador del Barcelona y del PSG ha sufrido constantes problemas físicos desde que en octubre de 2023 se lesionó de gravedad en un partido de la selección.

El partido del próximo domingo, el clásico contra el São Paulo, es importante para las aspiraciones del Santos de mantenerse en primera división.

El Santos está a tan solo un punto por encima de los puestos de descenso tras haberse completado 22 jornadas de liga. Debido a las lesiones, el ’10' solo ha podido disputar 13 partidos y ha anotado tres goles en el campeonato.