Mascherano: “Deseo que Messi pueda renovar lo antes posible”

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, aseguró este viernes, en la rueda de prensa previa al partido de su equipo en el campo del Philadelphia Union en la MLS, que desea que Leo Messi firme su renovación de contrato con el Inter Miami y que la noticia se dé “lo antes posible”.

“No soy yo el que debe decir, acá hay una área deportiva que tiene que responder. Yo, como entrenador, deseo que él (Messi) pueda renovar lo antes posible y que la noticia pueda ser dada lo antes posible, sobre todo para la tranquilidad de los aficionados, de todo lo que rodea el club”, dijo el entrenador argentino.

“Esperamos tener buenas noticias en el corto plazo. Yo no soy el director deportivo, no estoy en medio de las negociaciones, no tengo idea”, añadió.

Messi se incorporó al Inter Miami en junio de 2023 con un contrato hasta finales de 2025 y la idea del club es extender el vínculo.

El de Rosario lleva cinco goles y tres asistencias en diez partidos de la MLS en esta temporada.

Messi conquistó la Leagues Cup en 2023, el primer trofeo en la historia del Inter Miami.

En la actualidad, el equipo rosado vive un momento de dificultad, con un solo triunfo en los últimos siete compromisos. Mascherano consideró que le gusta el desafío de levantar al club.

“He tenido la suerte de entrenar las selecciones de Argentina juveniles tanto en clasificaciones, como Mundial, Olimpiadas. Lo bueno de todo esto es el desafío de salir de esto, de dar vuelta a un mal momento. Trabajamos para tener una estabilidad, pero cuando surgen estos momentos, es un desafío que al final a uno también le gusta”, admitió.

“Lo tomo con mucha tranquilidad, sabiendo que uno tiene que creer en lo que hace, en las convicciones de qué es lo que pretendemos y sobre todo transmitirle esto a los jugadores”, añadió.

El técnico argentino informó, además, de que mantiene conversaciones abiertas con toda su plantilla para sacar la mejor versión de cada jugador.

“No solamente he hablado con Leo. No solamente. Uno necesita todo el tiempo tener la devolución de los jugadores en cuanto a lo que sientes ellos dentro de la cancha. Entrenar no es ser un cabeza dura de imponer tus ideas, es un ida y vuelta con los jugadores. nosotros proponemos cosas, pero necesitamos que los jugadores se sientan cómodos”, afirmó.

“Con Leo tengo un diálogo cotidiano, pero no solamente con él o con los más grandes. Es ir viendo cuáles son las sensaciones que tienen cada uno de los chicos”, concluyó. EFE

