Lo que dijo Daniel Garnero tras la derrota y eliminación de la Albirroja

Daniel Garnero confesó que están “con mucha bronca” por la eliminación apenas en la segunda jornada del Grupo D de la Copa América y asumió toda la responsabilidad, tras la derrota abultada por 4-1 frente a Brasil.

“El resultado es malísimo (...) Fue un golpe muy duro, no era lo que esperábamos”, señaló. El entrenador tuvo además un encontronazo con un periodista, que le pidió autocrítica y garantías de cara a los próximos compromisos de la Albirroja.

“Yo no evadí ninguna respuesta.... ¿Qué respuesta? Me habló del 2010, que querés que le diga. Estoy aquí para hablar del partido recién, no de lo que pasó en 2010", respondió malhumorado. “Jugamos contra dos de las mejores selecciones, no solo sudamericanas, sino mundiales”, se justificó.

En esa línea, dijo que el grupo ha hecho “un esfuerzo muy grande” y que tuvieron al menos dos oportunidades claras con el 0-0 que podrían haber cambiado para siempre el rumbo del partido.

“Hasta el minuto 40 fue un trámite parejo y en tres minutos nos perdimos y nos hicieron dos goles que marcaron una diferencia muy abultada”, explicó.

Asimismo, señaló que el plantel paraguayo tiene futbolistas de un nivel “muy superior” a los resultados presentados en esta Copa América, que hasta ahora son dos derrotas ante Colombia y Brasil.

“Hoy no estamos en nuestro mejor momento, eso sin ninguna duda. La responsabilidad de la Copa América es totalmente mía”, aseveró. “Cuando no te sale, no te sale y hoy estamos atravesando un momento muy complicado”, sentenció.

Con cero puntos en las casillas, Paraguay ya tiene boleto de vuelta a casa. Recibió 6 tantos y marcó dos. El último partido será frente a Costa Rica, en duelo de eliminados.