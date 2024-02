Las opciones para París

Por Guillermo Areco - @guille_areco

A cinco meses del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, la Selección Paraguaya planea lo que será su participación en la competencia en la que buscará protagonismo como campeón sudamericano de la categoría.

Vasta experiencia rodea al cuerpo técnico, liderado por el entrenador Carlos Jara Saguier, que afrontará su segunda cita ecuménica apuntando a mejorar lo realizado en Atenas 2004, cuando se adjudicó la medalla de plata.

Teniendo en cuenta la nómina de 18 futbolistas, la Albirroja deberá citar a 2 porteros, 6 defensores, 6 mediocampistas y 4 delanteros, de los cuales 15 deben ser menores de 23 años (categoría 2001) y 3 jugadores mayores de 23 años.

De los convocados en el último Preolímpico, tres jugadores quedaron al margen sobre el final: Damián Bobadilla y Lucas Quintana (lesionados) y Matías Segovia (no cedido por su equipo), que pueden ser tenidos en cuenta para la cita olímpica y que trabajaron bajo las órdenes de Jara Saguier en la previa. Al no ser un evento organizado por la FIFA, los clubes no tienen la obligación de ceder a sus jugadores, así que la gestión dirigencial será fundamental para poder contar con los mejores elementos para la cita olímpica.

EN EL EXTERIOR

Julio Enciso celebra un gol en la Premier League. Foto: EFE

Paraguay cuenta con jugadores menores de 23 años ya militando en el fútbol de exterior, siendo Julio Enciso, de Brighton de Inglaterra, la apuesta más importante para sumar al actual plantel.

Enciso, de 20 años, ya debutó en el seleccionado mayor, aunque aún no pudo ser parte del presente proceso de Eliminatorias; por lesión quedará al margen también de la cita preolímpica. El aporte del atacante sería fundamental para sumar calidad, jerarquía y experiencia al grupo, ya que, a pesar de su corta edad, supo ser protagonista de una liga prestigiosa, anotando su nombre en la gala de los The Best de la FIFA como artífices de uno de los mejores goles del 2023.

Otros valores a tener en cuenta son los atacantes Hugo Cuenca del Milan, Diego González de la Lazio y Romeo Benítez del Paranaense.

TRES EXPERIMENTADOS

Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya. Foto: Gentileza

Siguiendo el antecedente del proyecto anterior de Jara Saguier, todo apunta a que los refuerzos mayores de Sub 23 serán en la zona de la defensa, el medio y el ataque, tal como lo había realizado para Atenas 2004 con las citaciones de Carlos Gamarra, Carlos Humberto Paredes (reemplazado por lesión por Julio Enciso) y José Saturnino Cardozo.

En la zona defensiva, los tres nombres de mayor experiencia son los de Gustavo Gómez, Omar Alderete y Fabián Balbuena, partiendo el primero con ventaja por ser el capitán de la absoluta y referente en el Palmeiras, por lo que gestionar el permiso no sería inconveniente para un jugador de su idolatría en el Verdão. A su vez, Alderete ofrece versatilidad, ya que se puede desempeñar tanto como marcador central o lateral por izquierda, resaltando Balbuena por su experiencia y buen juego aéreo.

En la mitad de cancha, las opciones se parten en dos, ya que se pueden optar por elementos de corte o de perfil ofensivo. Mathías Villasanti del Gremio de Brasil fue electo como el mejor mediocampista del fútbol del vecino país y es pieza clave en el esquema de la Albirroja mayor en la contención al igual que Andrés Cubas, que milita en la liga canadiense.

De ataque, Miguel Almirón (Newcastle de Inglaterra) es uno de los valores paraguayos más importantes que se destacan en el fútbol europeo, mientras que asoman con fuerza Ramón Sosa, de gran presente en Talleres de Argentina y con alto rendimiento en la mayor, y Alejandro Romero Gamarra, que milita en el fútbol de Arabia y que respondió bien las veces que fue citado a la Albirroja.

En la delantera, se exponen nombres de estilos diferentes, como el de Adam Bareiro (San Lorenzo de Argentina), centro delantero de mucha lucha, al igual que el estilo que pregona la Sub 23, Antonio Sanabria (Torino de Italia), más estático pero con buena definición, algo que careció el equipo nacional en sus delanteros, y Óscar Cardozo (Libertad), que sigue vigente a fuerza de goles y puede ser un aporte de experiencia mundialista para el grupo.

LA BASE ALBIRROJA

Jugadores de Paraguay celebran un gol en el Preolímpico. Foto: MIGUEL GUTIERREZ/EFE

La nómina nacional de 23 jugadores que fueron citados para el Preolímpico Sub 23 deberá reducirse a 18 para los Juegos Olímpicos, y teniendo en cuenta si se suman 3 experimentados, el grupo se reducirá a 15 jugadores.

Teniendo en cuenta los minutos en cancha, los que más jugaron fueron el portero Ángel González, los defensores Alan Núñez, Ronaldo Dejesús y Gilberto Flores, los volantes Diego Gómez, Wilder Viera y Fabrizio Peralta y los delanteros Marcelo Pérez, Iván Leguizamón y Marcelo Fernández, todos con 6 juegos disputados y sumando más de 400 minutos en campo en la competencia.

LAS CIFRAS:

5 goles anotó Diego Gómez en el torneo Preolímpico de Venezuela en 6 encuentros disputados como titular.

70 partidos con la Albirroja suma Gustavo Gómez, el capitán de la mayor, desde su debut en el año 2013.

Fuente: Última Hora