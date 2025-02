Gustavo Morínigo: “Estar en lo más alto del torneo local”

Gustavo Eliseo Morínigo fue presentado oficialmente ayer como nuevo entrenador del Sportivo Luqueño en reemplazo del argentino Juan Pablo Pumpido.

En conferencia de prensa, el DT paraguayo de 48 años dijo estar muy emocionado por llegar al Chanchón y aseguró que trabajarán, junto a su cuerpo técnico, para poner al equipo auriazul en lo más alto.

“Estoy contento, comprometido, ilusionado por estar aquí, pensando en lo que se viene, me pone muy feliz estar en esta gran institución. Queremos devolver a Luqueño al lugar que se merece, vamos a dar todo, que de eso no queden dudas”, comenzó diciendo, para luego agregar: “Siento un compromiso grande, de la responsabilidad que se me está dando, estoy preparado y convencido, me gustó mucho el proyecto del Sportivo Luqueño. El objetivo es estar en lo más alto del torneo local”.

Luqueño arrancó el Apertura 2025 con dos empates y una derrota, su próximo partido será el domingo ante Olimpia, en Itauguá (18:15).

“Trataremos de ser un equipo preparado y muy difícil para cada rival”, sentenció Morínigo.

Luqueño será el cuarto club paraguayo en la carrera de DT de Morínigo, tras Nacional, Cerro Porteño y Libertad.