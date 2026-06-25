Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
25 jun. 2026
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Guido Herrera
Cerro Porteño
Guido Herrera, a la portería de Cerro Porteño
Cerro Porteño tendría todo acordado con el portero Guido Herrera, últimamente en el Talleres, ante la inminente salida de Alexis Martín Arias.
Junio 25, 2026 12:33 p. m.
·
Redacción D10