25 jun. 2026

Guido Herrera

Guido Herrera
Cerro Porteño
Guido Herrera, a la portería de Cerro Porteño
Cerro Porteño tendría todo acordado con el portero Guido Herrera, últimamente en el Talleres, ante la inminente salida de Alexis Martín Arias.
Junio 25, 2026 12:33 p. m.
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Redacción D10