Flaming de alto vuelo

El jabalinista Lars Flaming es uno de los deportitas destacados en la premiación D10 de Oro, que tendrá su primera edición este lunes 15 de diciembre desde las 9:00.

El lanzador de 23 años se coronó en la presente temporada como campeón Panamericano Junior en los Juegos de Asu2025, marcando presencia con récord en el certamen.

Lars es uno de los atletas de proyección importante que tiene el país, de cara a lo que será el próximo ciclo Olímpico, que arranca en la próxima temporada con los Juegos Odesur de Rosario 2026, teniendo como meta, calificar a Los Ángeles 2028.

La ceremonia, que será transmitida vía streaming, en vivo, a través del canal de YouTube del diario Última Hora y de las redes sociales oficiales de D10, nacecon el objetivo de visibilizar los logros deportivos más destacados del 2025, consolidándose como una vitrina para los talentos nacionales, que apuntan además a planificardesafíos para el próximo año 2026.

La edición inaugural presentará distinciones a equipos, atletas y referentes que han tenido un rendimiento sobresaliente como Selección Paraguaya Absoluta, club Libertad, club Cerro Porteño, club General Caballero JLM y la Selección Femenina Sub 17. En deportes individuales: Nicole Martínez (remo), Lars Flaming (atletismo), Fiorella Gatti (squash), Joshua Duerksen (automovilismo), Gustavo Saba (automovilismo) y Larissa Schaerer, por su labor dirigencial.