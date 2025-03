El Nacional se pone en marcha en 4 sedes

Por la serie A, en Villa Elisa los juegos desde las 17:15 por la fecha 1 son: Itacurubí vs. Paranaense, Ñemby vs. Horqueta y Villa Elisa vs. Piquete Cué.

En la Serie B, en Ypacaraí desde las 18:15: Carmen del Paraná vs. Villa Hayes, Ypacaraí vs. Caacupé y San Ignacio vs. Coronel Martínez

Serie C, en Fernando de la Mora desde las 18:15: Villeta medirá a San Pedro, Fernando de la Mora vs. Concepción y San Juan Bautista vs. Presidente Franco.

En la Serie D, en Capiatá desde las 18:15: Benjamín Aceval enfrentará al elenco de Caaguazú, Capiatá vs. Coronel Oviedo y San Bernardino vs. Amambay.

La justa en grupos se extiende hasta este domingo 30 en 4 sedes.