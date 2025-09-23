El ex Olimpia que no marca hace un año y medio

En la jornada 0 del Torneo Clausura argentino, el Newells rosarino de los paraguayos Juan Espínola y Carlos González enfrentó al Belgrano cordobés, por la Zona A, y cayó por 3 goles a 0, con un error del arquero guaraní en uno de los tantos. En ese mismo partido, pudo haber empatado 1-1 el encuentro un ex delantero de Olimpia, Darío Benedetto, pero el argentino desperdició su penal.

Con esto, el ex Boca Juniors tiene acumulados 35 partidos sin gritar gol, en su paso por tres cuatro equipos en este último año y siete meses.

Su último gol fue el 5 de febrero de 2024. Anotó en el triunfo 2-0 de Boca ante Tigre. Jugó 10 partidos más en Boca; luego pasó al Querétaro, donde estuvo presente en 8 juegos sin marcar. De allí llegó a Olimpia, con el en que poco más de cuatro meses disputó 12 partidos, sin bautizarse como goleador en Paraguay. Finalmente, lleva 5 juegos en Newells y sigue sin anotar.