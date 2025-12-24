24 dic. 2025
Fútbol

El campeón con el Arsenal que visitó Paraguay

Hace días, hinchas paraguayos del Arsenal se reunieron en Asunción para observar un juego de los Gunners y recibieron la visita de un jugador inglés que ganó títulos con esos colores.

Diciembre 24, 2025 10:39 a. m. • 
Por Redacción D10
Arsenal

Jugadores del Arsenal levantando la Copa Community Shield en 2014.

Foto: Gentileza

En Paraguay unos seguidores del Arsenal de Inglaterra tuvieron una visita de lujo hace días, previo a un encuentro del conjunto londinense. Estos hinchas se reunieron en un bar de Asunción para observar el encuentro ante el Everton por la Premier League y se llevaron una grata sorpresa.

Kieran Gibbs, quien en su etapa de profesional se identificó bastante con los colores de los Gunners por los años que estuvo en el club y donde levantó cinco títulos, llegó hasta el sitio donde estaban reunidos los fans paraguayos.

El que fuera lateral por izquierda del Arsenal por casi una década, firmó camisetas, se tomó fotos y dejó un gran recuerdo para los seguidores del club londinense. El inglés colgó los botines en 2023 cuando estaba en el Inter Miami de la Major League Soccer, es pareja de una paraguaya y estuvo de visita en el país.

Arsenal
Redacción D10