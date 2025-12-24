El campeón con el Arsenal que visitó Paraguay

En Paraguay unos seguidores del Arsenal de Inglaterra tuvieron una visita de lujo hace días, previo a un encuentro del conjunto londinense. Estos hinchas se reunieron en un bar de Asunción para observar el encuentro ante el Everton por la Premier League y se llevaron una grata sorpresa.

¡Kieran Gibbs y una tarde inolvidable con nuestra Peña! 💪⚪️🔴 pic.twitter.com/FSpoqdacSu — Arsenal Paraguay (@ParaguayArsenal) December 21, 2025

Kieran Gibbs, quien en su etapa de profesional se identificó bastante con los colores de los Gunners por los años que estuvo en el club y donde levantó cinco títulos, llegó hasta el sitio donde estaban reunidos los fans paraguayos.

El que fuera lateral por izquierda del Arsenal por casi una década, firmó camisetas, se tomó fotos y dejó un gran recuerdo para los seguidores del club londinense. El inglés colgó los botines en 2023 cuando estaba en el Inter Miami de la Major League Soccer, es pareja de una paraguaya y estuvo de visita en el país.